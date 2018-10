Bianca Guaccero e Luca Bizzarri, scoppia la passione tra i due? Tra la conduttrice di ‘Detto Fatto’ e il comico ci sarebbe del tenero

Bianca Guaccero e Luca Bizzarri sarebbero una nuova coppia. Tra i due sarebbe scoppiata la passione, così racconta il Corriere del Mezzogiorno. Anche Diva e Donna aveva riferito di un pericoloso avvicinamento tra l’attrice e conduttrice di “Detto Fatto” e il comico genovese. Luca Bizzarri continua a fare strage di cuori. Dopo la lunga storia con la bella e giovanissima Ludovica Frasca, ora avrebbe conquistato la fascinosa Bianca Guaccero, 37 anni. Il 47enne è davvero molto desiderato. Sarebbero una nuova coppia. Bianca Guaccero e Luca Bizzarri non confermano o smentiscono la succosa indiscrezione. Sul quotidiano si legge: “Cupido nelle vesti del direttore barese di rete, Andrea Fabiano, ha fatto scoccare la passione fra Bianca e Luca Bizzarri, conduttore con Paolo e Mia Ceran di ‘Quelli che il calcio‘. Nei corridoi di corso Sempione a Milano la nuova coppia è data per certa, malgrado l’agente della Guaccero, il potente Gigi D’Amato, made in Taranto, tenda a gettare acqua sul fuoco. ‘Scrivete che il programma funziona’ taglia corto lui ‘per i sentimenti c’è sempre tempo. Bianca è giovane e vive una stagione splendida’”. Bianca, reduce dal fallimento del suo matrimonio con Dario Acocella, regista a cui è stata legata per 4 anni fino allo scorso ottobre e da cui ha avuto nel 2014 Alice, avrebbe ritrovato il batticuore con Luca Bizzarri. Ora tutti vogliono davvero vederli insieme, nonostante entrambi siano molto gelosi della loro privacy.

Annamaria Capozzi, GossipNews