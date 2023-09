Il Grande Fratello 2023 torna alle origini, tra volti noti e persone comuni

Manca pochissimo all’inizio del “Grande Fratello” (in onda in prima serata su Canale 5 a partire dall’11 settembre), che si preannuncia sorprendente.

In studio insieme al padrone di casa Alfonso Signorini ci saranno l’opinionista unica Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, inviata del mondo social. Mentre vengono svelati i primi concorrenti, “Chi” svela che il reality è pronto a tornare alle origini di grande romanzo popolare.

Edizione ricca di sorprese

Il “Grande Fratello” 2023 metterà al centro di tutto i concorrenti con le loro storie, che mai come in questa edizione saranno variegate. Dentro la Casa conviveranno infatti persone comuni e volti noti del mondo dello spettacolo, per dare vita a dinamiche inaspettate. Un confronto genuino tra soggetti diversi per età, estrazione sociale e stile di vita. Per la nuova edizione il focus è quindi puntare su concorrenti che entrino nella Casa per mettersi alla prova e condividere il loro importante vissuto.

Un oro olimpico nella Casa

Per questo nel cast ci saranno nomi dalle storie importanti come l’oro olimpico Alex Schwazer, che a 40 anni, punta a prendersi la sua rivincita dopo le molte vicissitudini passate per il caso di doping che lo ha visto coinvolto nel 2012 e poi nel 2016. Il suo obiettivo è farsi conoscere dal pubblico, senza però interrompere il suo percorso verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Dentro la Casa, quindi, continuerà ad allenarsi ogni giorno in vista di questo traguardo.

Regine della tv e nuove generazioni

Tra i volti noti che varcheranno la porta rossa ci sono Beatrice Luzzi, nota al pubblico televisivo per aver interpretato a cavallo degli anni 2000 Eva Bonelli nella soap opera “Vivere”. Dal mondo delle telenovelas arriva anche la “regina delle soap” Grecia Colmenares, diventata un icona negli Anni Ottanta e Novanta grazie al ruolo in “Topazio”. Tra i non famosi invece ci sono Giselda Torresan, operaia da 130mila follower appassionata di trekking; Letizia Petris (24 anni), fotografa e laureata in Digital Comunication e il 21enne Vittorio Menozzi, laureato in Ingegneria gestionale e di professione modello.