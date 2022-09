The Whale, The Rock commenta la standing ovation per Brendan Fraser

Dwayne Johnson ha ricordato l’inizio della sua carriera nel film La mummia – Il ritorno complimentandosi con Brendan Fraser e Darren Aronofsky per The Whale, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

Brendan Fraser è tra i protagonisti della 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia (SCOPRI LO SPECIALE). L’attore, classe 1968, ha presentato il film The Whale raccogliendo una standing ovation di sei minuti al termine della proiezione.

Dwayne Johnson si è complimentato con l’amico e collega scrivendo un messaggio su Twitter.

DWAYNE JOHNSON: “TIFO PER TUTTO IL TUO SUCCESSO”

Domenica 4 settembre Darren Aronofsky ha presentato il film The Whale in corsa per il Leone d’oro. Dopo la proiezione del lavoro, il pubblico presente in sala ha tributato un lungo applauso al protagonista che ha trattenuto a stento le lacrime.

Dwayne Johnson ha celebrato il successo dell’amico e collega complimentandosi con lui e condividendo il video del momento molto emozionante.

The Rock ha scritto: “Mi rende così felice vedere questa bellissima standing ovation per Brendan Fraser. Lui mi ha supportato a entrare nel suo franchise de La mummia – Il ritorno per il mio primo ruolo di sempre, che ha dato inizio alla mia carriera a Hollywood”.

In seguito, Dwayne Johnson ha proseguito: “Fratello, tifo per tutto il tuo successo e congratulazioni al mio amico Darren Aronofsky”.

La mummia – Il ritorno ha segnato il debutto cinematografico di Dwayne Johnson che è poi stato il protagonista dello spin-off Il Re Scorpione dando definitivamente inizio alla sua scesa nel mondo della settima arte.