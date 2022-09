Marco Mengoni, esce il 7 ottobre Materia (Pelle), il nuovo album

E’ il secondo capitolo del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra). Il 2 ottobre da Mantova parte il Tour

È Materia (Pelle) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy/Sony Music Italy e in pre-order da domani. Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra), certificato oggi doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante. Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con Mengoni Live 2022 e hanno già registrato il sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.



I biglietti per la quarta data di Milano, per il live di Firenze, per la seconda tappa di Roma e per la serata a Eboli di Mengoni Live 2022 sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it. Radio Italia è radio ufficiale di Mengoni Live 2022.



LE DATE – MENGONI LIVE 2022

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)