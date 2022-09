La scaletta del concerto de La Rappresentante di Lista a Venezia

La Rappresentante di Lista torna in concerto martedì 6 settembre a Venezia per una delle ultime tappe estive del Mym – Ciao Ciao Edition Tour 2022. Il duo tornerà sul palco anche a novembre

La Rappresentante di Lista è un duo musicale fondato nel 2011 e vede coinvolti Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina. La scelta curiosa del nome della band risale al 2011 quando Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, si trovava a Palermo per frequentare un corso di teatro. Essendo fuori sede durante il giorno delle votazioni del referendum abrogativo in tema di energia nucleare, affinché potesse votare fuori sede si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. Il loro primo album, (Per la) via di casa, è uscito nel 2014, per poi far spazio a Bu Bu Sad (2015), Go Go Diva (2018) e My Mamma (2021). La loro notorietà aumenta vertiginosamente con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Amare. Un’apparizione che replicano nell’ultima edizione del febbraio 2022, dove La Rappresentante di Lista gareggia con Ciao Ciao che, pur non vincendo, raccoglie critiche molto positive e diventa una delle hit più ascoltate in radio.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA A VENEZIA IN CONCERTO: LA SCALETTA

Questa sera martedì 6 settembre La Rappresentante di Lista si esibirà a Venezia in una nuova tappa del Tour estivo che sta per concludersi. Salvo sorprese, il duo metterà in scena quella che è la scaletta delle esibizioni precedenti. Ecco l’elenco completo:

Alieno VGGG Ti Amo Gloria Alibi Giovane Femmina Fragile Questo Corpo Amare Maledetta Tenerezza Diva Mai Mamma Resistere Ciao Ciao

Presenti, ovviamente, le canzoni più rappresentative come Amare, Diva e Ciao Ciao, con quest’ultima che dovrebbe chiudere il concerto facendo scatenare la platea presente con il suo ritmo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Il Mym – Ciao Ciao Edition Tour 2022, iniziato il 28 maggio a Segrate in provincia di Milano, sta per chiudersi con altre due date oltre quella di questa sera martedì 6 settembre a Venezia. Tuttavia, è bene specificare che La Rappresentante di Lista si prenderà un paio di mesi di pausa prima di tornare a calcare i palchi in autunno, quando recupererà il My Mamma Club Tour inizialmente previsto a marzo 2022. Pertanto, andiamo a ricordare tutti gli appuntamenti fino a fine anno:

Domenica 11 settembre 2022 – Alghero Music Spotlight, Alghero (SS)

Venerdì 16 settembre 2022 – Goa Boa, Genova

Mercoledì 9 novembre 2022 – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

Giovedì 10 novembre 2022 – Teatro Hall, Padova

Venerdì 11 novembre 2022 – Estragon, Bologna

Mercoledì 16 novembre 2022 – Atlantico Live, Roma

Lunedì 21 novembre 2022 – Fabrique, Milano

Martedì 22 novembre 2022 – TuscanyHall, Firenze

Mercoledì 23 novembre 2022 – Casa Della Musica, Napoli