“Grande Fratello Vip”, Signorini: “Vi stupiremo” | Wilma Goich secondo concorrente ufficiale

Il conduttore parla del reality in partenza il 19 settembre. E quest’anno i concorrenti saranno svelati solo nel corso delle prime due puntate

“Grande Fratello Vip” è pronto a riaprire la sua Casa. Alfonso Signorini anticipa a “Sorrisi e Canzoni Tv” alcune novità. A partire dai concorrenti. Dopo Giovanni Ciacci è stata confermata Wilma Goich, ma i nomi si fermano qui: infatti quest’anno i partecipanti saranno svelati soltanto nel corso delle prime due puntate. “Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa – dice Signorini – che renderà le prime due puntate un evento televisivo”. Completamente rinnovato anche lo studio, Orietta Berti affianca la confermata Sonia Bruganelli come opinionista e per il conduttore un cambio di look: “Quest’anno elimino la cravatta, ho studiato un’immagine più dinamica”.

Per il “Grande Fratello Vip”, dopo un’estate di indizi social, si inizia a fare sul serio, con il conto alla rovescia verso il 19 settembre. A fare gli onori di casa e a condurre verso questa nuova stagione è Alfonso Signorini, che ormai da tre stagioni è il padrone di casa. Anche per quest’anno è confermato il doppio appuntamento (“Lunedì e giovedì. E’ la collocazione più giusta, il venerdì il nostro pubblico spesso non è a casa”) e una data di chiusura tutta da scrivere. “Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera sia l’edizione più lunga di sempre – dice Signorini -. Anche se apprezzo le sue parole bisogna fare i conti con il gradimento del programma”.

Le novità quest’anno riguarderanno la scenografia. A partire dalla Casa, che come ogni stagione verrà ritoccata (“Sarà nuova, molto più grande, come anche il giardino”) per arrivare allo studio. “Sarà molto diverso – avverte Signorini -. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo in una sorta di arena”. Inoltre il conduttore spiega che il GfVip si aprirà al mondo dei social con interazioni anche in diretta. E anche se il mondo del “Grande Fratello Vip” è una sorta di bolla in cui i concorrenti vengono rinchiusi, non mancherà un’attenzione all’attualità. Quindi i Vipponi potranno uscire per andare a votare il 25 settembre e inoltre, per adeguarsi alle necessità di risparmio energetico, ci saranno “norme molto rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione dei rifiuti ed equilibrio eco-ambientale”.