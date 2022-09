Giulia De Lellis: “Soffro ancora di attacchi di panico, ma non mi fanno più paura”

L’influencer ha confessato ai follower di aver intrapreso un percorso di auto analisi

Giulia De Lellis è sempre molto sincera sui social e non ha mai nascosto i lati meno piacevoli della sua vita. Tra questi un capitolo importante sono gli attacchi di panico, di cui soffre da tempo. Rispondendo alle domande dei follower ha ammesso di saperli tenere a bada, ma di avere intenzione di ricominciare un percorso terapeutico con un professionista.

L’influencer da oltre cinque milioni di seguaci sa di non essere l’unica a soffrirne e ne parla serenamente, in modo che la sua esperienza possa essere di aiuto ad altri. “Capita ancora (di soffrire di attacchi di panico, ndr), ho imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia”, ha confessato Giulia. “Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura…”.

Per il momento la 26enne li riesce a gestire da sola, ma non è escluso che possa tornare presto dall’analista. “Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista”, ha ammesso.