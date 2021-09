Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Io li conoscevo bene”

Maurizio Costanzo e Pino Strabioli a “Io li conoscevo bene”, in onda su Rai3 alle 23.15, raccontano in modo inconsueto e sorprendente i grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento. Un’avvincente conversazione in cui Strabioli, raffinato conoscitore di teatro e di spettacolo, stimola i ricordi personali e inediti di Costanzo, che quei grandi personaggi ha “conosciuto bene” e ha frequentato a lungo, dal punto di vista professionale e umano, grazie alla sua lunga esperienza da cronista del varietà a inventore del talk-show italiano, nonché impareggiabile talent-scout. Un racconto arricchito da ospiti e testimonianze, oltre che dai preziosi filmati del repertorio delle Teche Rai.

Maurizio Costanzo non solo ha “conosciuto bene” Carmelo Bene, ma soprattutto ha contribuito a farlo conoscere a molti, grazie alle memorabili e “scandalose” partecipazioni dell’attore ad alcuni talk show, che lo hanno fatto uscire dalla cerchia ristretta degli appassionati di teatro e portato all’attenzione di un pubblico molto più vasto, che l’ha amato o magari anche odiato, ma senza dubbio non è rimasto indifferente. Insieme a Pino Strabioli, si ripercorre la carriera di uno dei più straordinari protagonisti del “nuovo teatro italiano”: dagli inizi nei teatrini di Roma alle “Interviste impossibili” radiofoniche, dalle sorprendenti “acrobazie vocali” nelle sue prime apparizioni televisive ai successi anche internazionali dei suoi film, dal memorabile “Pinocchio” all’indimenticabile “Lectura Dantis” dalla Torre degli Asinelli di Bologna, davanti a un pubblico di centomila persone. Completano il racconto le testimonianze di Lydia Mancinelli, a lungo sua compagna sui palcoscenici e nella vita, e del suo biografo e amico Giancarlo Dotto.