Impero, in corso il casting per la nuova serie Sky

Arzachena, in Sardegna, ospiterà casting e riprese di un episodio della serie Sky Original ‘Impero’, produzione tv che racconta i retroscena del calciomercato e la storia di una star dei mondo dei procuratori caduta in disgrazia.

Le selezioni, che riguardano anche piccoli calciatori fra gli 8 e i 12 anni, cominciano questa settimane, mentre il primo ciak è annunciato per il 20 setembre prossimo con Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini, nella foto. La serie è realizzata con Eliseo entertainment e prodotta da Luca Barbareschi.

Il comune di Arzachena offrirà supporto logistico e metterà a disposizione alcune strutture sportive per le riprese che si concluderanno il prossimo 2 ottobre. Il casting, invece, in programma si terrà fino al 12 settembre, mattina e sera, nell’Ama auditorium multidisciplinare di via Dettori.

Al progetto collabora la Fondazione Sardegna Film Commission.