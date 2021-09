Andreatta (Netflix): daremo voce a antieroi e antieroine

“Netflix racconterà un’Italia fuori dagli stereotipi, vogliamo dare spazio agli antieroi e alle antieroine, dare accoglienza a quello che non è stato raccontato, che non ha avuto voce. Un sogno nel cassetto? È già in scrittura.

Non posso dire nulla”. Lo ha detto Eleonora Andreatta, vicepresidente delle serie originali italiane di Netflix, in un incontro al Festival della Tv di Dogliani. “Esiste una forza moltiplicatrice della competizione. Il pubblico è sempre più esigente e competente, siamo in mezzo a una trasformazione della realtà legata anche al post Covid”, ha sottolineato Andreatta. “Netflix ha dimostrato che il prodotto europeo e italiano possono piacere al mondo, una rivoluzione assoluta. Ha contribuito a creare un immaginario europeo. Il doppiaggio ha contribuito al successo delle serie”.

ANSA