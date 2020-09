Temptation Island 2020 slitta, ma il coronavirus non c’entra: una coppia è già scoppiata

La prima puntata di Temptation Island 8 non andrà in onda mercoledì 9 settembre, in prima serata su Canale 5. Secondo il portale DavideMaggio.it, lo slittamento è dovuto a un clamoroso scoppio: lei avrebbe scoperto il tradimento di lui, un tradimento del quale aveva sempre sospettato. Una situazione inedita, gli autori sono stati costretti a cambiare tutto in corso.

Ma perché Temptation Island 8 non partirà mercoledì 9 settembre? Secondo il portale DavideMaggio.it, lo slittamento è dovuto a un clamoroso scoppio: lei avrebbe scoperto il tradimento di lui, un tradimento del quale aveva sempre sospettato. Per questo motivo, lei ha chiesto repentinamente il falò di confronto immediato. Una situazione inedita che si è abbattuta su tutto il programma, con gli autori che sarebbero stati costretti a cambiare tutto in corsa e montare diversamente tutto.

Temptation Island 2020, Il reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà ambientato all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Ecco le sei coppie che decideranno il loro futuro davanti al falò di confronto. Si tratta di Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Sofia e Amedeo e Serena e Davide. Alessia Marcuzzi, in un’intervista rilasciata al settiamanale “Tv sorrisi e canzoni”, si è detta molto felice di questa scelta: “Sono tornata al mio primo amore con i reality fatti da persone comuni. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro”.

