Harry d’Inghilterra e Meghan Markle ormai pensano solo ai loro affari. E non rispettano le norme anti-Covid…

Pare che abbiano firmato un contratto milionario. Ma in attesa delle conferme ufficiali (c’è chi sospetta sia solo marketing), sono riusciti a “scivolare” in una situazione molto delicata

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle pensano ai loro affari. Come tutti, si dirà. E giustamente. Ma se la possibilità che hanno di fare milioni grazie ai succosi contratti che vanno firmando è più che lecita, forse dovrebbero prestare molta più attenzione a evitare gaffe e figuracce. Soprattutto se c’è di mezzo il coronavirus. E soprattutto se ci sono di mezzo i bambini…

IL CONTRATTO MILIONARIO… FORSE – Il fatto è che Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno appena firmato un contratto milionario con la piattaforma streaming Netflix. In realtà, per ora si parla di indiscrezioni e non c’è niente di ufficiale. Al punto che qualcuno sospetta che sia semplicemente una mossa di markenting per entrambi: per i duchi di Sussex per affermare che (finalmente!) hanno raggiunto l’indipendenza economica, soprattutto dopo le ultime spese pazze per la loro ultima villa, finanziata ancora da papà (e suocero) Carlo; ma anche per Netflix, che sarebbe in crisi con gli abbonamenti e dunque alla caccia di una nuova immagine per rilanciarsi. Stando alle indiscrezioni, Harry e Meghan hanno firmato un accordo da 150 milioni per produrre film, documentari, serie esclusive e programmi per bambini. Con anche la possibilità che appaiano in prima persona sul piccolo schermo. Insomma, sarebbe un doppio colpo di immagine. Con i volti della gente che piace alla gente che piace. Anche se, a ben guardare, i duchi di Sussex ne hanno appena combinata un’altra. Che ha fatto imbufalire non poche persone…

NELL’ASILO… ALLA FACCIA DEI GENITORI – Già, perché nella loro ultima (finora) apparizione pubblica, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si sono fatti ritrarre accanto ai bambini di un asilo. Tenerissimi. A piantare non-ti-scordar-di-me. tenerissimi. Non a caso, i fiorellini preferiti da mamma Diana. Tenerissimi. Peccato però che le mamme e i papà di quei bambini non abbiano affatto gradito che i duchi si siano fatti belli (anche) grazie ai loro figli. Soprattutto perché quell’asilo, per le norme anti-Covid, impedisce a qualsiasi adulto, genitori compresi, l’ingresso nella struttura (con l’eccezione delle maestre, naturalmente). Mentre per Harry e Meghan hanno fatto quell’eccezione che suona tanto come privilegio. per di più, per farsi pubblicità e non certo per fare chissà quale bene all’asilo stesso. Insomma, in California la polemica infiamma. Ma Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sapranno superare anche questa. Tornando presto a piacere (forse) alla gente che piace.





Oggi.it