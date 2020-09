Giuseppe Zeno e Margareth Made, è nato il secondo figlio: nome e sesso

Margareth Made e Giuseppe Zeno sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Beatrice. Ad annunciarlo è stato lo stesso Zeno attraverso un post su Instagram, il medesimo social usato dai due attori a inizio giugno per dare notizia della dolce attesa. Per salutare la neonata, l’interprete si è affidato a una massima del pittore Vincent Van Gogh oltre a ringraziare sentitamente la moglie. Con Margareth, Zeno è sposato dal 2016 e ha già avuto un frutto d’amore, Angelica, nata nel 2017. Ora si allarga ulteriormente la famiglia con l’arrivo della piccola Beatrice.

Era il primo giugno quando la coppia annunciava simpaticamente di attendere il secondo figlio. Da allora, come nel loro stile, Giuseppe e Margaret sono stati molto riservati sulla gravidanza. Oggi il grande annuncio. Immediata la reazione dei followers che hanno ricoperto il post che ha informato della nascita con migliaia di like e svariati commenti di congratulazioni e in bocca al lupo. La famiglia è ora composta da quattro membri e pazienza se 3 è il numero perfetto. Proprio sulla cifra ‘perfetta’ scherzava Zeno quando spiegava di attendere il secondo frutto d’amore.

Giuseppe Zeno e Margareth Made sono una delle coppie ‘cinematografiche’ più amate e apprezzate d’Italia. Solidissimi nel loro amore, fanno della riservatezza e del garbo la loro cifra distintiva. Inoltre la loro storia è alquanto romantica. Come dire da film, visto che siamo in tema. L’attore napoletano si è infatti innamorato della moglie guardandola al cinema, più precisamente vedendola nella celebre pellicola del premio Oscar Giuseppe Tornatore, Baaria. Una volta che le ha messo gli occhi addosso, ha voluto conoscerla. Per farlo si è affidato ad alcuni amici in comune cominciando a fare di tutto per conquistarla. Evidentemente la missione è stata portata a termine con successo: l’impresa è riuscita. E oggi non solo c’è una coppia affiatata ma c’è una bella famiglia.

