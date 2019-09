Rai Radio1, torna “Tutti in classe”

Si riparte, zaino in spalla. Lunedì 9 settembre dalle 7.30 alle 8 torna ‘Tutti in classe’, l’appuntamento settimanale di Rai Radio1 sul pianeta scuola. Per il primo passo – quello che dà il tono all’anno che inizia – si è scelto di ricordare le parole, quelle che raccontano o che segnalano ciò che va e ciò che non va. Con l’ausilio delle voci dei diretti interessati: il prof. Marco Balzano, docente di Lettere al Liceo Bottoni di Milano, autore di “Le parole sono importanti” (Einaudi) e Simone Procaccia, studente romano che ha già buttato lo sguardo oltreconfine. Con Elena Paba come sempre andremo sul territorio, in questo caso in Piemonte, regione dove le scuole aprono i cancelli proprio lunedì 9 settembre (il calendario di inizio lezioni varia nelle singole regioni dal 5 al 18 settembre).

Tante le novità della seconda edizione del programma condotto da Paola Guarnieri: dalla voce degli studenti, che saranno direttamente coinvolti attraverso contenuti appositi affidati ai social (Wattsapp, Facebook e Instagram) fino alla rubrica Fuoriclasse che ogni settimana allargherà lo sguardo a eventi, notizie, progetti, storie che oltrepassano anche solo di qualche metro, le pareti dell’aula.