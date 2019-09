David e Victoria Beckham felici della rottura di Brooklyn dalla fidanzata

La famiglia Beckham sembra più sollevata dalla presunta rottura del fidanzamento tra il figlio Brooklyn e l’ormai ex Hana Cross

Storia al capolinea, quella tra Brooklyn Beckham e la modella Hana Cross: sembrerebbero essere queste le voci di corridoio che si rincorrono da qualche tempo, pronte a sottolineare la fine dell’amore dopo soli nove mesi. I due – di soli 20 e 22 anni – avrebbero concluso la loro storia, da sempre vissuta in modo turbolento e fin troppo caotico, paparazzati più volte durante le loro discussioni in mezzo alla strada.Una notizia accolta con serenità dalla famiglia Beckham, che sembrerebbe più sollevata che triste dalla separazione, ma sempre presente accanto al figlio maggiore.Un portavoce della famiglia non ha voluto rispondere alla domanda diretta, ma sono tanti gli indizzi che confermerebbero la presunta rottura. I due non seguirebbero più i rispettivi profili social, oltra a non mostrarsi insieme in pubblico da luglio: nonostante gli impegni ufficiali vissuti in coppia e con la stessa famiglia Beckham, i due sembrerebbero latitare da qualche mese. Ma l’ex fidanzata Hana sembra già proiettata verso il futuro e vorrebbe passare dalla moda al cinema, forte delle lezioni di recitazione prese e della sua aspirazione.Brooklyn sembra invece essere ritornato all’interno del nido familiare, posando per gli scatti social di famiglia ma anche durante gli eventi ufficiali, come l’ultimo che ha visto David incoronato uomo dell’anno per il GQ Men of the Year Awards 2019. Il trio ha sfilato in completo rigorosamente maschile, con Victoria in total look bianco.

Sofia Lombardi, ilgiornale.it