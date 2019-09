Cristiano Malgioglio e Paris Hilton, scambio di like:”Ho scritto una canzone per lei”

Cristiano Malgioglio e Paris Hilton pronti a stupire tutti cantando insieme? L’opinionista lancia un possibile duetto e i fan danno di matto

Cristiano Malgioglio e Paris Hilton insieme in radio? Dopo il duetto con Barbara d’Urso, il paroliere e opinionista potrebbe puntare alla sua “amica” americana ovvero Paris Hilton. I due hanno avuto modo di vedersi e conoscersi proprio negli studi televisivi della conduttrice napoletana ma adesso sembrano davvero molto legati tant’è che quando lui parla della possibilità di aver scritto una canzone per lei, Paris ricambia con un bel like e un “ti amo” che ha fatto cadere la mandibola ai fan di Malgioglio e ai suoi followers. In particolare, Malgioglio scrive: “Ho scritto una canzone per @parishilton ? Puo’ darsi. La vorrei come protagonista del mio prossimo video? Puo’ anche darsi. La incontrero’ presto? Forse…… ho parlato con lei ? Top secret. Adoro questa Star perche” e’ luminosa solare bella e di una semplicita’ infinita. Ecco …lei sarebbe l’amica ideale di tutti noi perche’ riesce a conquistarti con la sua gentilezza. Paris I love you”. Cosa bolle davvero in pentola? In molti hanno preso le parole di Cristiano Malgioglio con una risata mentre altri sono convinti che ci possa davvero essere qualcosa di speciale tra loro, qualcosa che potrebbe trovare sfogo di nuovo negli studi di Barbara d’Urso che, lo ricordiamo, dal 15 settembre, sarà nuovamente in prima serata con il suo Live Non è la d’Urso. Succederà davvero qualcosa? Paris Hilton sembra pronto a seguire Malgioglio in una nuova avventura e sicuramente, a quel punto, il trash sarà assicurato per la gioia di coloro che in questi mesi ne hanno sentito un po’ la mancanza.

Hedda Hopper, ilsussidiario.net