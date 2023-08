Meghan Markle compie 42 anni: cena con il principe Harry nel ristorante italiano

Meghan Markle festeggia i suoi 42 anni insieme al principe Harry in un ristorante alla moda di Montecito. Dopo le voci di crisi di coppia, i duchi di Sussex si lasciano immortalare nella notte californiana più belli e sorridenti che mai. In occasione del compleanno della duchessa hanno scelto un locale italiano e la compagnia di alcuni amici. Lei affascinante in abito lungo fino ai piedi, senza spalline, a righe bianco e nero, accompagnato da sandali ultra flat. Anche lui in versione marinara con camicia in lino azzurra e pantaloni bianchi.

Meghan Markle e il principe Harry sono stati fotografati all’uscita dal ristorante italiano Tre Lune, dove quella sera era stato avvistato anche il musicista Travis Barker. Con i duchi di Sussex alla cena di compleanno hanno partecipato anche gli amici Matt Cohen e Heather Dorak. Ma una fonte avrebbe riferito al “Sun” che non ci sono state coccole o gesti romantici nella coppia. Il menù del locale offre una vasta gamma di piatti mediterranei tra cui pasta e risotti, carne e pesce. Non si sa cosa abbiano consumato i Sussex che sono usciti dall’ingresso anteriore dove li attendeva un’auto.

L’outfit della duchessa Per la cena di compleanno Meghan Markle ha scelto un look sobrio ma seducente con il décolleté nudo e il fisico impreziosito solo da qualche gioiello, come i bracciali al polso e gli orecchini a cerchio. Minimal anche i sandali ai piedi: un paio di infradito rasoterra neri molto semplici ed eleganti.

Il ritorno anche in video L’uscita mondana di Meghan Markle e del principe Harry arriva dopo un lungo periodo di speculazioni e chiacchiere che li volevano sull’orlo del divorzio. I duchi di Sussex sono stati alla larga dal gossip, concedendo solo un breve video di pochi giorni fa per la Archwell Foundation in cui appaiono insieme felici e sorridenti.

L’ultima apparizione a New York Meghan Markle e il principe Harry in versione mondana erano stati immortalati a maggio a una cerimonia di premiazione a New York. Belli e affascinanti erano stati paparazzati all’evento, che però si era concluso nel peggiore dei modi con il racconto del duca di Sussex di un rocambolesco inseguimento per la città da parte dei fotografi, poi invece smentito o comunque ridimensionato da più parti (in primis dal taxista che li aveva trasportati).

Le voci di divorzio Meghan Markle e il principe Harry sono stati poi travolti dalle voci di divorzio culminate con l’ipotesi di un allontanamento del principe da casa. Con particolare riferimento al viaggio che il duca di Sussex avrebbe fatto in Africa senza la Markle.