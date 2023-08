Jamie Foxx ringrazia la sorella: “Senza di te non sarei vivo”

Jamie Foxx deve la vita alla sorella. L’attore di “Django Unchained” ha condiviso su Instagram un messaggio di auguri per il compleanno di Deidra Dixon manifestandole tutta la sua gratitudine. “Sei la magica, la bella, la coraggiosa leonessa e senza di te non sarei qui… se non avessi preso le decisioni che hai preso, avrei perso la vita… ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Buon compleanno sorella”, si legge sotto una serie di foto tra cui una di loro due assieme.

Il periodo in ospedale Per Jamie Foxx il peggio sembra passato. Lo scorso aprile il premio Oscar era finito in ospedale per alcune serie complicazioni mediche. Ricoverato d’urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia, dove stava girando un film. Non sono stati divulgati dettagli sulle sue condizioni di salute, il che ha portato a speculazioni sul fatto che la star di “Collateral” e “Miami Vice” potesse avere un grave problema di salute. E anche in tutti questi mesi le cause dietro i problemi di salute che hanno colpito l’attore 55enne non sono state rivelate alla stampa.

Il primo messaggio dopo il ricovero A fine luglio Jamie Foxx era tornato sui social per la prima volta dopo il ricovero per tranquillizzare i fan con un videomessaggio su Instagram in cui appariva dimagrito, raccontando di essere “andata all’inferno e poi tornato”. La star ha fornito un aggiornamento sulla sua guarigione per quella che sua figlia Corrine ha descritto all’epoca come “complicazione medica”. Foxx ha spiegato anche la scelta di non mostrarsi fino ad allora: “So che molti aspettano di sentire aggiornamenti ma a essere sincero non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Voglio che mi vediate mentre rido, mi diverto, dico barzellette, mentre recito. Non volevo farmi vedere attaccato a dei tubi in ospedale cercando di capire se ce l’avessi fatta”. Il divo è stato visto recente camminare per le strade di Chicago, dove attualmente sta continuando a fare cure di riabilitazione fisica, in una struttura medica.