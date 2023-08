High School Musical, che fine hanno fatto gli attori del primo film della saga

Alla vigilia dell’uscita degli episodi della quarta stagione di High School Musical: The Musical – La serie, riavvolgiamo il nastro fino al 2006, anno di uscita della prima commedia musicale da cui si originò la fortunatissima saga targata Disney. Che ne è stato dei protagonisti del lungometraggio che ha appassionato milioni di giovani nel mondo? Scopriamolo con le foto di ieri e di oggi…

A diciassette anni dalla sua uscita High School Musical, il primo titolo del pluripremiato franchise musicale destinato ai giovanissimi che ha segnato la scena televisiva e cinematografica degli anni Dieci del Duemila, torna a far parlare di sé con l’uscita della quarta stagione di High School Musical: The Musical – La Serie, show che debutterà in streaming dal 9 agosto su Disney + – visibile anche su Sky Q. Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Ecco i protagonisti nelle foto di ieri e di oggi. Che fine hanno fatto?



Zac Efron, l’amatissimo protagonista maschile del film, ha raggiunto il successo globale grazie ad High School Musical. L’attore e cantante statunitense ha dato il volto a Troy Bolton, popolarissimo a scuola. Efron ha partecipato a tutti e tre i capitoli della saga. Efron ha proseguito con la recitazione mantenendo una posizione da protagonista della scena cinematografica e televisiva. In questi scatti dello scorso marzo l’attore è a Melbourne sul set di Ricky Stanicky, la nuova commedia di Peter Farrelly

Vanessa Hudgens ha acquisito una enorme popolarità grazie ad High School Musical. Il suo ruolo nei film è quello di Gabriella Montez, una ragazza bella e brillante che ben presto si innamorerà di Troy. Anche Hudgens ha continuato a lavorare con regolarità sia per il cinema che per la tv. Tra i suoi ultimi ruoli di rilievo, una parte in cui recita e canta nell’acclamato Tick, Tick… Boom! L’attrice è uno dei volti più glamour di Hollywood e non manca mai agli eventi che contano.

Ashley Tisdale è Sharpay Evans, antagonista e diva della scuola, sempre in contrasto con Troy e Gabriella. Tisdale, negli anni dell’avventura di High School Musical, ha avuto anche successo come cantante e ballerina maturando una serie di successi in ambito musicale. Presente in tv con regolarità, è tornata al cinema dopo una pausa con Scary Movie.



Corbin Bleu in High School Musical è Chad Danfort, il migliore amico di Troy inizialmemente in disaccordo con lui sull’opportunità di distrarsi dal basket per il musical. Avrà una storia con Taylor (Monique Coleman). Bleu è uno dei membri del cast originale del film ad essere stato richiamato per un ruolo nella serie televisiva High School Musical: The Musical – La serie. L’attore statunitense si è unito al cast dello show dalla terza stagione.

Lucas Grabeel è Ryan Evans, fratello di Sharpay. Il ragazzo, vittima della sorella, prova spesso a smarcarsi dalla sua influenza. L’attore ha continuato a lavorare con ruoli al cinema e in tv ed è stato coinvolto anche nello show televisivo attualmente in onda su Disney +. I realizzatori di High School Musical: The Musical – La serie pensano l’apparizione di membri storici del franchise debba essere contestualizzata ai giorni nostri. In questo senso anche l’apparizione di Ryan è legata all’evoluzione del suo personaggio negli anni. In questo scatto del 2016 Grabeel, Bleu ed Efron posano insieme a Broadway.

Monique Coleman, Taylor McKessie in High School Musical, non ha cambiato pose col passare del tempo. L’attrice nei film interpreta la migliore amica (e socia) di Gabriella. Coleman ha continuato a recitare con piccoli ruoli per la tv, minore la sua partecipazione a progetti cinematografici. Nel 2006 ha partecipato come concorrente alla versione inglese di Ballando con le stelle.