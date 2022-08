Domenica 7 agosto, in prima serata su Retequattro, va in onda “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” commedia del 2010 diretta da Ugo Fabrizio Giordani.

Fabio Romano e De Pascalis, amici e colleghi presso un’azienda assicurativa, dovendosi contendere il mantenimento del posto di lavoro, diventano rivali accaniti: Fabio e De Pascalis, infatti, sono in ballottaggio, e uno dei due è di troppo. Decisi a non perdere il posto, la casa, lo status sociale e le rispettive consorti, i due agenti partono per Sharm el Sheikh per incontrare il loro nuovo boss, Saraceni, un imprenditore senza scrupoli. Romano e De Pascalis, sullo sfondo di spiagge bellissime tenteranno rispettivamente di convincerlo a conservare il posto di lavoro.

CAST: Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi