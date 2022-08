Ryan Reynolds, iniziati gli allenamenti per Deadpool 3

La notizia è stata diffusa dal personal trainer Don Saladino con un post sul suo profilo Instagram

Ryan Reynolds (FOTO) ha iniziato la preparazione per indossare nuovamente i panni di Deadpool. Nelle scorse ore il personal trainer Don Saladino ha comunicato la notizia condividendo due foto sul profilo Instagram che conta oltre 340.000 follower.

DEADPOOL, IL POST SU INSTAGRAM

Cresce sempre di più la curiosità per il nuovo film del franchise di Deadpool. Poco fa Don Saladino ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Ryan Rodney Reynolds, questo il nome all’anagrafe, comunicando l’avvio degli allenamenti in quella che sembrerebbe essere una palestra all’interno di un’abitazione.

Il post ha immediatamente ricevuto grandi consensi da parte del pubblico tanto da contare già numerosi commenti e più di 24.000 like.

DEADPOOL, IL FRANCHISE

È il 2016 quando Ryan Reynolds, classe 1976, arriva sul grande schermo nei panni di Wade Wilson per la regia di Tim Miller. La pellicola si rivela un grande successo trionfando al botteghino internazionale con oltre 780.000.000 di dollari di incassi.

Due anni dopo è la volta del sequel che si conferma un trionfo superando anch’esso i 780.000.000 di dollari al box-office e ottenendo una candidatura alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.