Quasi orfano, il trailer del film con Riccardo Scamarcio che finge di non avere famiglia

È uscito il trailer di “Quasi orfano”, la pellicola con protagonista Riccardo Scamarcio attesa in sala il prossimo 6 ottobre.



Una nuova commedia attesissima, distribuita da 01 Distribution e prodotta da Rodeo Drive e Rai Cinema. A dirigere c’è Umberto Carteni e il film vanta un cast eccezionale: oltre al divo italiano protagonista, ci sono anche Vittoria Puccini, Adriano Pappalardo, Bebo Storti, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo e Nunzia Schiano, tra gli altri.



Nel video che trovate in testa a questo articolo potete guardare il trailer di “Quasi orfano” (che è stato appena diffuso dai canali ufficiali di 01 Distribution).

IL FILM

“Quasi orfano” racconta la storia di Valentina e Costanza, una coppia sposata che vive a Milano. Oltre a essere una coppia nella vita privata, i due formano un sodalizio anche a livello professionale: hanno fondato un brand che va alla grande nel mondo del design.

Valentina è di origini pugliesi ma ormai ha definitivamente tagliato i ponti con i suoi parenti, eliminati talmente tanto dalla propria vita al punto di dichiararsi orfano e aver modificato il proprio cognome. Taroccato il proprio cognome, verrebbe da dire… A breve capirete perché. Intanto però la famiglia di Valentino non demorde: tenterà in ogni modo di riallacciare i rapporti con il figliol prodigo (e figliol prodigio, anche, dato che ha fatto fortuna sfondando nel mondo del design e dell’imprenditoria).

La numerosissima e colorita famiglia di Valentino si presenterà all’improvviso a Milano, da lui e Costanza.

A interpretare Valentino c’è Riccardo Scamarcio, mentre nei panni di Costanza si cala Vittoria Puccini.

È il personaggio di Costanza che permette al protagonista di sfondare nel mercato milanese, e nel suo jet set. Costanza è la perfetta metà, anche imprenditoriale, di Valentino (un po’ come Giancarlo Giammetti per il vero Valentino, ecco).

Da notare è che la moglie non sa che lui ha ancora una famiglia alle spalle: anche a lei ha raccontato di essere orfano, dicendole che è rimasto senza famiglia quando era un bambino. Il suo vero cognome è Tarocco, come le arance (ecco spiegata la battuta di prima, quella del cognome “taroccato”…)

E la sua famiglia c’è eccome: vive in Puglia, è numerosissima e possiede un agriturismo, noto non certo per essere uno dei migliori, anzi… Il motivo per cui la famiglia d’origine di Valentino decide di ricontattarlo? Si sta per avvicinare il compleanno della madre, così suo fratello Nicola tenta di mettersi in contatto con lui. Ma il vero obiettivo di Nicola non è certo festeggiare assieme mammà ma semmai ricevere un aiuto economico da parte del fratello, per poter risollevare le sorti dell’agriturismo, prossimo al fallimento.



