Cecilia Rodriguez a Porto Cervo tra drink ghiacciati e docce bollenti

Si diverte in vacanza con Ignazio e ai follower regala un panorama strepitoso

“Finalmente posso dire che sono in vacanza” annuncia una strepitosa Cecilia Rodriguez dalla spiaggia di Porto Cervo. Con lei ci sono l’inseparabile Ignazio Moser e un gruppo di amici, tra cui Daniele Scardina. Insieme i vacanzieri si godono le giornate calde in spiaggia a base di relax e notti scatenate tra balli e cocktail ma è Chechu a catturare l’attenzione dei fan con la sua doccia bollente e il lato B in mostra.

“Sono l’ultima a entrare in acqua” racconta ai follower e promette di tornare a casa con una bella tintarella. Ma se i tuffi non le piacciono, la doccia se la gode eccome. Prima osserva e riprende Ignazio, poi anche lei regala un siparietto hot ai follower mentre le gocce accarezzano le sue curve sinuose.

Se le giornate calde sono dedicate al relax, le notti sono a tutto divertimento. Prima una cena elegante al tramonto e poi balli sfrenati. Non mancano i brindisi tra amici durante e dopo la cena. Beve un bicchierino e si rivolge alla mamma: “E’ acqua, non mi fa male”. Ma già lo sa che tanto nessuno le crede…