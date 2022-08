Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi a 2 mesi dalle nozze? “Ma quando mai!”

L’amica Samantha De Grenet interviene sui social: “Erano con me, felici e innamorati”

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno partecipato a “Temptation Island”, durante il “Grande Fratello Vip” si sono scambiati la promessa d’amore e due mesi fa si sono sposati con una cerimonia molto romantica sul lago di Bracciano alla presenza di tanti personaggi famosi. Alcune affermazioni però di Carlotta hanno fatto tremare le pareti di casa tanto che si è parlato di crisi. A smentire tutto ci ha pensato l’amica Samantha De Grenet che sui social ha scritto: “Ma quando mai. Sono stati questo weekend con me e sono stati più complici e innamorati che mai”.

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo sotto gamba. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà” ha detto Carlotta Dell’Isola a “The Pipol Gossip”.

E avrebbe anche prospettato la soluzione possibile alla crisi: “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa… Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”. Evidentemente, l’amore ha avvicinato i due senza bisogno di prendere le distanze e si sono ritrovati a trascorrere un bel fine settimana con Samantha De Grenet e alcuni amici in piscina. Nelle foto social Carlotta e Nello appaiono felici e innamorati.

Carlotta Dell’Isola intanto si propone per fare il reality “La Talpa” e qualcuno sui social già spara supposizioni maligne: “Ecco creata a pennello una storia di finta crisi da utilizzare per un eventuale reality” o ancora “Crisi arrivata giusto in tempo per fare parlare di Carlotta in vista della talpa…”.