The Weeknd, ritirato il video di Take My Breath: potrebbe causare crisi epilettiche

Le luci stroboscopiche presenti nelle immagini della clip sarebbero pericolose

Il videoclip di Take My Breath è stato ritirato perché potrebbe causare crisi epilettiche, come si legge su Variety. The Weeknd aveva stretto un accordo con i cinema Imax che includeva l’anteprima del video ufficiale (che debutterà il 6 agosto) sullo schermo prima dell’inizio di The Suicide Squad di James Gunn. La clip, però, è stata ritirata a causa delle luci stroboscopiche presenti nelle immagini che sarebbero pericolose.

Diregiovani.it