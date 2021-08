Lady Gaga torna con un nuovo album, tutti i dettagli

Il disco verrà rilasciato l’1 ottobre

Per coloro che sentono la mancanza di Lady Gaga, tranquilli…Lady Germanotta sta per tornare nelle vostre orecchie. Ormai star anche sul grande schermo – grazie ad A Star is Born e l’imminente House of Gucci – la pop star arriva l’1 ottobre con Love for sale, il nuovo progetto discografico con Tony Bennett che contiene anche un omaggio a Cole Porter. Non è la prima volta che i due artisti uniscono le loro voci. Nel 2014 hanno collaborato per il progetto Cheeck to Cheeck, che si è aggiudicato un Grammy.

Nell’attesa di poter ascoltare l’album, Gaga e Bennett hanno rilasciato il primo singolo estratto I Get a Kick Out of You. Il brano è già disponibile su tutti i digital store. ll videoclip, invece, va in onda il 6 agosto alle ore 18.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su Now) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Inoltre, in occasione dei 95 anni di Tony Bennett, i due artisti sono attesi oggi, per la seconda data (la prima è andata in scena il 3 agosto) del loro show alla Radio City Music Hall di New York City.

