Diletta Leotta in vacanza con Elodie (senza Can Yaman)

Ancora vacanze separate per Diletta Leotta e Can Yaman. L’attore turco ha trascorso il suo tempo libero in giro per l’Italia, fino ad approdare in Sardegna.

Anche Diletta è stata in vacanza nella splendida isola, ma senza il suo Can. Insieme a lei, le amiche più strette, tra cui anche la cantante Elodie, con cui è volata a Montecarlo.

Che succede tra Diletta Leotta e Can Yaman?

Sono ormai settimane che Diletta Leotta e Can Yaman non sono insieme. I due stanno trascorrendo le vacanze separate, dopo il loro ultimo viaggio che li ha portati in Turchia.

E il loro silenzio alimenta il gossip. A lanciare la bomba sulla separazione della coppia è stato per primo Alessandro Rosica di Investigatore Social, che nel corso di una diretta su Instagram ha affermato che tra i due sarebbe ormai tutto finito. Una fonte avrebbe riferito che “Hanno litigato, ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”.

