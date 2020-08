Maria De Filippi: “Quando dissi ad Emma che Stefano la tradiva, perché lui non voleva farlo”

La conduttrice racconta un aneddoto avvenuto ad ‘Amici’ ormai otto anni fa

Non solo un rapporto professionale, ma anche di profonda stima personale. E’ quello che c’è tra Emma Marrone e Maria De Filippi, sin da quando la cantante salentina è stata lanciata proprio da ‘Amici‘, talent show prodotto dalla conduttrice. E così oggi spunta fuori un retroscena inedito legato proprio a quando Emma si ritrovò tradita dall’allora fidanzato Stefano De Martino conosciuto proprio in trasmissione.

Oggi infatti, dopo otto anni, De Filippi rivela che fu lei a dire ad Emma di quanto stava accadendo. “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, dichiara in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Il curriculum sentimentale di Stefano De Martino comincia infatti proprio con la partecipazione ad Amici nelle vesti di allievo: non ancora famoso, proprio nella scuola si innamorò di Emma, a cui rimase legato un paio di anni. La love story però finì quando, sempre nella scuola, arrivò Belen Rodriguez, showgirl arruolata tra i ballerini professionisti, tra le fila dei quali entrò anche Stefano. La scintilla scocciò sulla pista da ballo e non lasciò scampo alla relazione con l’artista salentina.





