Le novità di Netflix per agosto

Arriva “Venom”, un episodio interattivo di “Unbreakable Kimmy Schmidt” e un po’ di film degli anni Novanta

Ogni giorno su Netflix arrivano nuovi film, serie e programmi tv, e ogni mese Netflix comunica la maggior parte dei nuovi arrivi delle quattro settimane seguenti. Motivo per cui ogni mese potete trovare qui l’elenco dei nuovi arrivi, con i video e un po’ di informazioni per capire se possono fare al caso vostro.



L’offerta per le prossime quattro settimane è un po’ più povera rispetto al solito, va detto: non ci sono serie particolarmente attese, anche se arriverà un episodio speciale interattivo che interesserà i fan di Unbreakable Kimmy Schmidt. Arrivano poi un po’ di film degli anni Novanta e Duemila, che probabilmente avete già visto in televisione: ma c’è anche Venom, uscito solo un paio di anni fa, sul personaggio Marvel a metà tra un supereroe e un supercattivo.

Basic Instinct

Celebre thriller del 1992 di Paul Verhoeven con protagonisti Michael Douglas e Sharon Stone, rispettivamente un detective e una scrittrice sospettata di omicidio. È spesso definito “thriller erotico”, perché dentro ci sono molto sesso e delle gambe accavallate.

La febbre del sabato sera

Il film che rese famoso John Travolta, che interpreta il commesso Tony Manero, che si divide tra guerre tra gang rivali e sabati sera in discoteca, risultando bravo soprattutto nei secondi.

AI – Intelligenza Artificiale

Lo ha diretto nel 2001 Steven Spielberg, basandosi su un soggetto di Stanley Kubrick: è ambientato nel 2125, in un mondo in cui i robot sono diventati assai sofisticati. Il protagonista è il primo di questi robot a essere programmato in modo da provare sentimenti umani, un bambino che viene inserito in una famiglia con il figlio gravemente malato. È ispirato a Pinocchio e all’epoca piacque abbastanza.

Spongebob – Fuori dall’acqua

È un film tratto dalla famosa serie di animazione a tema marino, girato un po’ a cartone animato un po’ in computer grafica e un po’ in live action, nel quale i protagonisti escono, per l’appunto, dall’acqua.

Codice Unlocked

Un film d’azione del 2017, già piuttosto dimenticato, ma con un po’ di attori famosi: Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich, Toni Colette e Michael Douglas. Parla di CIA, terroristi e doppiogioco.

La mummia

Quella del 1999, che a sua volta avete visto di sicuro su Italia Uno, magari però un sabato sera. Ebbe un enorme successo, sfruttato poi per due sequel, e ancora oggi ha tutto un suo posto nella storia dei blockbuster d’avventura. Nel 2017 hanno provato a rifarlo, senza gli stessi risultati.

Unbreakable Kimmy Shmidt: Kimmy vs il Reverendo

È uno speciale interattivo della serie di Tina Fey con Ellie Kemper: permette cioè di scegliere tra alcune opzioni per indirizzare a proprio piacimento la trama, come quell’episodio famoso di Black Mirror di qualche tempo fa.

Anelka: Genio e sregolatezza

Un documentario su un giocatore a suo modo leggendario, nella storia recente del calcio, che tra le tante cose fu per un po’ l’acquisto più costoso nella storia del Real Madrid. Lo si ricorda anche per il guaio della Coppa del Mondo del 2010, quando aggredì l’allenatore Raymond Domenech, e per essere passato anche per la Juventus, pur giocando soltanto un paio di partite.

The Rain

Terza stagione della serie danese ambientata in un mondo post-apocalittico in cui la popolazione della Danimarca viene decimata da un virus portato dalla pioggia.

Se Dio vuole

Commedia del 2015 con Marco Giallini, Alessandro Gassman e Laura Morante, su un cardiochirurgo che vuole smascherare un prete che forse non è un prete.

Teenage Bounty Hunters

È una nuova serie di Netflix che, come suggerisce il titolo, parla di una coppia di ragazze adolescenti che si mettono a fare le cacciatrici di taglie.

3%

Quarta stagione della serie brasiliana distopica in cui il 3% della popolazione, dopo una serie di prove, viene scelto per vivere su un’isola paradisiaca e tecnologicamente avanzata, lontano dall’altro 97% che invece vive nella povertà e nella violenza.

Project Power

È un film originale di Netflix con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, l’ennesimo che ruota intorno a una pillola che dà poteri particolari: questa volta cinque minuti di “puro potere”.

Venom

Il film con Tom Hardy sul personaggio Marvel che non è né un supereroe né un supercattivo, ma qualcosa a metà. Alla critica non era piaciuto per niente, ma aveva incassato un bel po’.

Hoops

È una nuova serie di animazione di Netflix creata dal comico e cantante Ben Hoffman, su un allenatore di basket di una scuola americana (interpretato da Jake Johnson: Nick di New Girl).

Lucifer

Quinta stagione della serie di Fox in cui il diavolo, annoiato dalla vita all’inferno, decide di aprire un locale notturno a Los Angeles, finendo però pian piano per sviluppare sentimenti umani.

Trinkets

Seconda e ultima stagione di una serie su due ragazze con una dipendenza dal taccheggio, che si conoscono a un gruppo di aiuto.

Lo chiamavano Jeeg Robot

Film diretto da Gabriele Mainetti e interpretato da Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli. Racconta la storia di Enzo, che vive di piccoli furti a Tor Bella Monaca a Roma, e un giorno cade in un barile di materiale radioattivo risvegliandosi la mattina successiva dotato di superpoteri. Ha vinto sette David di Donatello nel 2016.

Rising Phoenix

È un documentario originale sulle Paraolimpiadi, con interviste ad alcuni degli atleti che hanno vinto più medaglie.

Cobra Kai (Stagione 1-2)

Sono le prime due stagioni di una serie creata originariamente per YouTube Red e che si ispira al celebre film Karate Kid, con protagonista quello che era il cattivo, Johnny Lawrence, interpretato dallo stesso attore, William Zabka.





