Lady Gaga: i dolci auguri di compleanno a Tony Bennett

Lady Gaga e Tony Bennett: la popstar americana fa gli auguri al cantante con un dolce messaggio sui social.

Lady Gaga non dimentica i suoi più grandi amici, quelli con cui ha condiviso parti importanti della sua vita. Tra questi, ovviamente, c’è il grande Tony Bennett. Nel giorno del suo 94esimo compleanno la cantante ha voluto così regalargli un messaggio su Instagram molto dolce e affettuoso, accompagnando una loro foto insieme di qualche anno fa.

La popstar americana ha voluto mandare un dolce messaggio a Tony Bennett nel giorno del suo 94esimo compleanno. Queste le sue parole su Instagram: “Buon 94° compleanno Tony Bennett! Hai un posto così speciale nel mio cuore. Ogni volta che ti penso sorrido, proprio come scriveva Charlie Chaplin. Sei bello sia dentro che fuori e il mondo intero ti ama. Oggi ti celebro da casa, ma vorrei che fossimo guancia a guancia“. Il riferimento in questo messaggio è al loro celebre album Cheek to Cheek, pubblicato nel settembre 2014. Questo il post di miss Germanotta:

Cheek to Cheek è l’unico album in studio congiunto, almeno fino a oggi, pubblicato dalla coppia. I due avevano già lavorato nel brano The Lady Is a Trump, brano presente nell’album Duets II vincitore del Grammy Award. Dal successo di questo pezzo nacque il progetto di un album congiunto tra la popstar e il crooner, che riuscirono a raggiungere insieme la vetta della classifica americana.

Fu il secondo album consecutivo di Bennett a raggiungere il primo posto nella Billboard 200, il terzo consecutivo invece per Lady Gaga. E fu anche premiato ai Grammy nella categoria Best Pop Traditional Vocal Album.

