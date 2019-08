Keanu Reeves spende milioni di dollari per trasferirsi in Inghilterra

Stanco di vivere negli Stati Uniti, Keanu Reeves ha deciso di trasferirsi nel Regno unito dove ha intenzione di spendere “molti dollari”

Dopo il suo ritorno al successo con i suoi ultimi lavori cinematografici, Keanu Reeves sta già cercando di scappare da Hollywood.L’attore ha visitato segretamente il Regno Unito per cercare una proprietà nel Cotswolds. Ha rivelato agli amici che può arrivare a spendere milioni per trovarre una fattoria e un’azienda biologica totalmente autosufficienti.Vorrebbe far istallare anche un eliporto in modo da rendere più veloci gli spostamenti. La sua scelta andrebbe a sommarsi a quella fatta da alcune star come Liz Hurley, Stella McCartney e Kate Moss. La giusta posizione sarebbe a meno di un’ora dalle celebrità di Soho Farmhouse a cui partecipano molte star tra cui i Beckham. Keanu in realt è per mtà britannico da parte della mamma che è inglese.Si è un po’ stancato di vivere negli Stati Uniti ed è desideroso di rimanere per un lungo periodo di tempo nel Regno Unito, una mossa che sicuramente farà molto piacere ai suoi fan inglesi. Attualmente abita in un palazzo da milioni di dollari che è anche una fermata dei tour delle star del cinema di Hollywood. I suoi vicini di casa sono Leonardi DiCaprio, e Calvin Klein.In inghilterra non ha molte conoscenze, tranne il frontman dei Bush Gavin Rossdale. In ogni caso siamo sicuri che non ci metterà molto a fare amicizia.

Roberta Damiata, ilgiornale.it