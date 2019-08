JovaBeach a Policoro? Dubbi Legambiente

L’organizzazione ambientalista, in pericolo la flora e la fauna

Per garantire “la difesa della flora e della fauna” sulle dune a ridosso della spiaggia di Policoro (Matera), Legambiente ha chiesto che la tappa del Jova Beach Party di Jovanotti in programma nella zona di “Torre mozza” il prossimo 13 agosto sia “spostata in altro luogo”.L’organizzazione ambientalista ha chiesto, in alternativa, che la data del concerto sia rinviata a dopo la fine di agosto; un’altra proposta riguarda la riduzione dell’area riservata allo spettacolo.

Ansa