James Bond a Matera, set sarà nei Sassi

Tutto coperto dal segreto, primo ciak previsto dopo ferragosto

Cresce a Matera – Capitale europea della Cultura 2019 – l’attesa per “Bond 25” (titolo provvisorio) il film con James Bond, l’agente 007 di sua maestà britannica ideato dallo scrittore Ian Fleming, che sarà girato dopo ferragosto, per una ventina di giorni e fino a settembre, nello scenario unico dei rioni Sassi e nel parco rupestre. A confermarlo la realizzazione di uno dei set del film in corso di allestimento a “Calata Ridola”, l’area del Sasso Caveoso sottostante il belvedere di piazzetta Pascoli, uno dei punti panoramici più fotografati dai tanti turisti che, in questi giorni, immortalano gli scorci del cuore antico della città. E proprio fra loro c’è già un pizzico di suspense, di avventura da intrighi internazionali che accompagneranno il film diretto dal Cary Joji Fukunaga.

Ansa