Cara Delevingne e Ashley Benson, le nozze a Las Vegas nella cappella a tema Elvis

La modella e l’attrice di «Pretty Little Liars» hanno detto sì nella location scelta da Sophie Turner e Joe Jonas. La cerimonia da 370 euro e pochi invitati, tra i quali Charlize Theron

La modella Cara Delevingne, 26 anni, e l’attrice Ashley Benson, 29 anni, si sono sposate a Las Vegas. La cerimonia si è svolta nella Little Chapel, la cappella a tema Elvis Presley dove a marzo hanno detto sì anche Sophie Turner e Joe Jonas prima del sontuoso matrimonio bis a Parigi. Le nozze sono costate circa 370 euro, come riporta il «Sun» che ha parlato con Michael Kelly, proprietario della location nuziale: «Hanno voluto una cerimonia semplice, silenziosa — ha spiegato Kelly — easy». Pochissimi i presenti: tra gli invitati c’erano Charlize Theron, i fratelli Jonas e anche Sophie Turner.Per le nozze entrambe hanno scelto un look nero con la variante che Ashley ha voluto un bouquet. Poi, la coppia, appena diventata «moglie e moglie» si è fatta fotografare sulla Cadillac rosa che la cappella mette a disposizione degli sposini. Nessun banchetto: dopo il rito le due sono andate in albergo.Cara e Ashley, molto attente alla vita privata, non pubblicano immagini di coppia sui social, tanto meno quelle delle nozze che pare siano avvenute mesi fa. Ma a giugno hanno ufficializzato la relazione regalando ai fan il video di un bacio.Prima di questo video ci aveva pensato un’amica della coppia a postare una foto romantica. Siamo nel mese di marzo. La modella è a Parigi per le sfilate e l’amica stilista Jamie Mizrahi pubblica questo scatto di estrema tenerezza in automobile che ritrae le due abbracciate dopo la passerella di Chanel.L’attrice, conosciuta per il ruolo di Hanna Marin nella serie «Pretty Little Liars» ha conosciuto Cara oltre un anno fa sul set del film «Her Smell», dove le due hanno recitato insieme.Nell’ultima foto postata su Instagram dalla Delevingne il 2 agosto la modella è immortalata in Valdobbiadene, all’Osteria senz’oste. Lo scatto con l’hashtag «#ad» perché cita un noto brand internazionale ha fatto subito pensare che la top potrebbe aver scelto di passare le vacanze in Italia, dopo aver concluso gli impegni di lavoro.

corriere.it