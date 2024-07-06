DA ‘TITANIC’ A ‘COLAZIONE DA TIFFANY’, ECCO I BACI PIÙ ROMANTICI DEL CINEMA

Ecco i baci più celebri del cinema che continuano a farci emozionare e sognare.

INTERNATIONAL KISSING DAY, I BACI PIÙ FAMOSI DEL CINEMA

TITANICLEONARDO DICAPRIO E KATE WINSLET

Titanic

TOP GUNTOM CRUISE E KELLY MCGILLIS

Top Gun

PRETTY WOMANRICHARD GERE E JULIA ROBERTS

Pretty Woman

LILLI E IL VAGABONDO

Lilli e il vagabondo

LA DOLCE VITAMARCELLO MASTROIANNI E ANITA EKBERG

La Dolce Vita

I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAINHEATH LEDGER E JAKE GYLLENHAAL

I segreti di Brokeback Mountain

SPIDER-MANTOBEY MAGUIRE E KIRSTEN DUNST

Spider-Man

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITARYAN GOSLING E RACHEL MCADAMS

Le Pagine della nostra vita

CRUEL INTENTIONSARAH MICHELLE GELLAR E SELMA BLAIR

Cruel Intention

COLAZIONE DA TIFFANYAUDREY HEPBURN E GEORGE PEPPARD

Colazione da Tiffany

TWILIGHTROBERT PATTINSON E KRISTEN STEWART

Twilight

DIRTY DANCINGPATRICK SWAYZE E JENNIFER GREY

Dirty Dancing

ROMEO+GIULIETTALEONARDO DICAPRIO E CLAIRE DANES

Romeo + Giulietta

CASABLANCAHUMPHREY BOGART E INGRID BERGMAN

Casablanca

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