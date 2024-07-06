DA ‘TITANIC’ A ‘COLAZIONE DA TIFFANY’, ECCO I BACI PIÙ ROMANTICI DEL CINEMA

Ecco i baci più celebri del cinema che continuano a farci emozionare e sognare.
INTERNATIONAL KISSING DAY, I BACI PIÙ FAMOSI DEL CINEMA
TITANIC – LEONARDO DICAPRIO E KATE WINSLET
TOP GUN – TOM CRUISE E KELLY MCGILLIS
PRETTY WOMAN – RICHARD GERE E JULIA ROBERTS
LILLI E IL VAGABONDO
LA DOLCE VITA – MARCELLO MASTROIANNI E ANITA EKBERG
I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN – HEATH LEDGER E JAKE GYLLENHAAL
SPIDER-MAN – TOBEY MAGUIRE E KIRSTEN DUNST
LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA – RYAN GOSLING E RACHEL MCADAMS
CRUEL INTENTION – SARAH MICHELLE GELLAR E SELMA BLAIR
COLAZIONE DA TIFFANY – AUDREY HEPBURN E GEORGE PEPPARD
TWILIGHT – ROBERT PATTINSON E KRISTEN STEWART
DIRTY DANCING – PATRICK SWAYZE E JENNIFER GREY
ROMEO+GIULIETTA – LEONARDO DICAPRIO E CLAIRE DANES
CASABLANCA – HUMPHREY BOGART E INGRID BERGMAN