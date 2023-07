Rai Cinema e 01, le nuove “folgoranti” uscite della prossima stagione: Scorsese, Mann, Polanski

Lo ha definito “folgorante”, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, parlando del listino 2023/2024 della prossima stagione cinematografica.

I film che usciranno nelle sale italiane da settembre in poi sono tutti “eventizzabili”, e questa è la seconda parola chiave usata da Del Brocco, che ha presentato da remoto, in collegamento dalle Giornate di Cinema di Riccione – Ciné, il listino 2023/2024 di 01 Distribution.

Ecco le punte di diamante: due film americani molto forti, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Ferrari di Michael Mann. Attesissimo anche The palace di Roman Polanski, “girato da un signore di novant’anni, che ci regala un film veramente molto potente e con una produzione italiana (è prodotto da Luca Barbareschi con Rai Cinema, ndr), con un budget di oltre venti milioni”.

“C’è in listino – continua Del Brocco, passando agli italiani – Io capitano di Matteo Garrone, storia potente di migrazione distribuito in lingua originale (in realtà non molto parlato). Nel film – aggiunge l’amministratore delegato – la grande avventura di due ragazzi che partono da Dakar pur non avendo bisogno di migrare, ma perché in cerca di qualcosa di avventuroso che li porterà in un mondo nuovo, più stimolante”.

Tra i registi italiani, anche Giorgio Diritti con Lubo, “un film molto europeo che tratta di una storia particolare” e poi Finalmente l’alba di Saverio Costanzo: “Un’opera con un budget importantissimo e con un cast internazionale, che strizza l’occhio al grande cinema italiano degli anni Cinquanta, a Fellini, che faremo uscire a Natale”.