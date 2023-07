Nuovo appuntamento con “Quarto Grado – Le Storie”: i casi di Giulia Tramontano e della piccola Kata

Venerdì 7 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, appuntamento con “Quarto Grado – Le storie”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con lo scioccante caso di Giulia Tramontano. La giovane donna di Senago, al 7° mese di gravidanza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, lo scorso 26 maggio.

Le indagini proseguono per capire se l’uomo abbia premeditato il delitto e se sia stato aiutato da qualcuno: gli investigatori cercano tracce di altre persone sul luogo del delitto.

Al centro della puntata, anche la storia di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze.

Gli inquirenti stanno setacciando ogni pista per capire chi possa averla rapita e grazie al prelievo del DNA tra gli inquilini dell’ex hotel Astor si sta cercando di risalire a un complice che possa aver aiutato i rapitori.

Quarto grado è un programma televisivo italiano di genere talk show, in onda in prima serata su Rete 4 dal 7 marzo 2010, condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini dal 7 marzo 2010 al 7 giugno 2013, mentre dal 6 settembre 2013 la conduzione è passata a Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero (sostituita da Elena Tambini dal 9 settembre 2016 al 19 luglio 2017). Il programma è giunto alla quattordicesima edizione e va in diretta dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.