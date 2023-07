Chicago P.D. tutto quello che sappiamo

Venerdì 7 luglio 2023, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con gli episodi inediti in prima tv di “Chicago P.D.”, incentrata sulle vicende degli agenti del Dipartimento di Polizia di Chicago, in lotta contro il crimine per la giustizia nella città.

L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore.

Le prime voci riguardo alla creazione di un possibile spin-off di Chicago Fire sono comparse il 27 marzo 2013, progetto che avrebbe visto sempre Dick Wolf, Michael Brandt e Derek Haas in qualità di showrunner. Il 10 maggio 2013, durante gli upfronts, il network NBC ordinò ufficialmente la serie; due giorni dopo comunicò l’intenzione di trasmettere lo show in midseason.

Il 31 ottobre è stato reso noto che nella serie avverrà un crossover con Law & Order – Unità vittime speciali, questo in un episodio dopo le olimpiadi invernali di febbraio.

Il 31 gennaio 2014, NBC ha deciso di ordinare due episodi aggiuntivi alla prima stagione. Il 19 marzo 2014 la serie è stata poi rinnovata per una seconda stagione. Il 5 febbraio 2015 NBC ha rinnovato la serie anche per una terza stagione. Il 9 novembre 2015 la serie televisiva è stata rinnovata per una quarta stagione, mentre il 10 maggio 2017 viene ulteriormente rinnovata per una quinta. Il 9 maggio 2018 viene rinnovato per una sesta stagione, mentre il 27 febbraio 2019 viene rinnovato per una settima stagione. Il 27 febbraio 2020, la NBC rinnova la serie per altre tre stagioni fino al 2023, ma il 13 marzo 2020 le riprese vengono sospese a causa della pandemia del Coronavirus.

Casting

I primi attori ad essere stati scritturati nello show furono: Tania Raymonde, nel ruolo di un agente di polizia di nome Nicole, Kelly Blatz nel ruolo del giovane, ma esperto, agente Elam[9] e Scott Eastwood nel ruolo dell’agente Jim Barnes.

Successivamente si aggiunsero Melissa Sagemiller, nel ruolo della Detective Willhite, e gli attori Jason Beghe, Jon Seda e LaRoyce Hawkins, rispettivamente nel ruolo del Sergente Hank Voight, del Detective Antonio Dawson e dell’agente Kevin Atwater.

Con l’inizio della pre-produzione il cast subì diversi mutamenti; l’attrice Melissa Sagemiller uscì dal cast, invece Jesse Lee Soffer, Patrick Flueger e Sophia Bush subentrarono in qualità di regular.

Gli ultimi attori ad essere stati scritturati furono Marina Squerciati, Elias Koteas e Archie Kao.

Il 20 dicembre 2013, Scott Eastwood e Tania Raymonde decisero di abbandonare la serie per divergenze creative.