Travis Barker dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per pancreatite ritorna in studio

Il batterista dei blink-182 è tornato al lavoro e ha raccontato ai fan la difficile settimana trascorsa. “Ora mi sento molto meglio”

Travis Barker, batterista dei blink-182 e marito di Kourtney Kardashian, è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per pancreatite. Appena uscito, il musicista ha deciso di tornare subito al lavoro e, come rivelato da Page Six, è stato fotografato al volante di una Mercedes G-Wagon mentre si dirigeva verso uno studio di registrazione di Calabasas, in California.

TRAVIS BARKER, COSA È SUCCESSO

Stando a quanto rivelato dal sito, Barker e altri musicisti hanno trascorso ore a lavorare, con qualche pausa per il pranzo e il caffé. La scorsa settimana il marito di Kourtney Kardashian è stato portato d’urgenza in ospedale. Dopo qualche giorno di assenza, che ha fatto preoccupare i fan, Barker è tornato anche sui social per raccontare la sua esperienza. “Lunedì sono andato a fare una endoscopia e mi sentivo benissimo, ma dopo cena ho iniziato a sentire un dolore lancinante e da allora sono stato ricoverato in ospedale – ha spiegato il batterista – Durante l’endoscopia mi è stato rimosso un polipo molto piccolo proprio in un’area molto delicata, solitamente trattata da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un tubo di drenaggio pancreatico”. La conseguenza è stata una grave pancreatite. “Sono davvero molto felice che con le cure adesso io mi senta molto meglio” ha spiegato, rassicurando i fan, e ha poi ringraziato i medici del Cedars-Sinai Medical Center. Kourtney Kardashian, dal canto suo, sui social ha definito la settimana appena passata “spaventosa e molto forte dal punto di vista emotivo”, prima di ringraziare i fan per la vicinanza.

TRAVIS BARKER, LA STORIA CON KOURTNEY KARDASHIAN

Kourtney Kardashian è sempre rimasta al fianco del neo marito durante questa difficile settimana. L’imprenditrice e influencer e il batterista stanno insieme dal 2021: dopo una cerimonia non legale il 4 aprile 2022 a Las Vegas, la coppia si è sposata legalmente il 15 maggio a Santa Barbara, mentre il rito religioso è stato celebrato a Portofino, in Italia, il 22 maggio successivo. La cerimonia si è svolta a L’Olivetta, villa di lusso di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno anche realizzato gli abiti degli sposi.