Maneskin, tutto quello che c’è da sapere sul concerto a Roma al Circo Massimo

Cresce l’attesa verso il prossimo concerto italiano dei Maneskin. La rock band capitanata da Damiano David, suonerà al Circo Massimo di Roma sabato 9 luglio, davanti ad una folla di oltre 70mila persone.

Ecco tutto quello che sappiamo sullo show in programma. Indicazioni su quali canzoni suoneranno Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan di fronte a oltre 70mila persone, orari di inizio dell’evento e come accaparrarsi eventuali nuovi biglietti per partecipare allo show, incluso nella rassegna Rock In Roma 2022.

I MANESKIN IN CONCERTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA, LA SCALETTA

Prima di volare nuovamente dall’altra parte del mondo per le date del Loud Kids Tour Gets Louder 2022/2023 dal 31 ottobre 2022 in Nord America e a seguire in tutta Europa, i Maneskin tornano nuovamente in Italia e nella loro tanto amata Roma per un concerto a dir poco indimenticabile. Dopo Verona e Lignano Sabbiadoro, la rock band italiana suonerà il prossimo sabato 9 luglio al Circo Massimo della Capitale in un concerto già sold-out che fa parte della ricca rassegna di eventi estiva Rock in Roma 2022. Nella scaletta del concerto, non ancora ufficiale ma fedele a quella della serata di Lignano Sabbiadoro, ben 24 canzoni per più di due ore in compagnia di tutta l’energia della celebre rock band italiana. Si va dai vecchi successi e pietre miliari degli album Chosen (2017), Il ballo della vita (2018) e Teatro d’ira – Vol.1 (2021), sino alle novità del singolo Supermodel e della cover per il biopic Elvis, If I Can Dream. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma, sabato 9 luglio:

Zitti e buoni In nome del padre Mammamia Chosen Womanizer (cover Britney Spears) La paura del buio Supermodel Coraline Close to the Top Amandoti (cover CCCP) I Wanna Be Your Slave If I Can Dream (cover Elvis Presley) For Your love Gasoline Torna a casa Vent’anni I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges) Beggin’ (cover The Four Seasons) Morirò da re Touch Me My Generation Lividi sui gomiti Le parole lontane I Wanna Be Your Slave (bis)

TUTTO SUL CONCERTO DEI MANESKIN A ROMA

Il concerto dei Maneskin in programma al Circo Massimo di Roma, sabato 9 luglio, fa parte della rassegna di eventi di Rock in Roma 2022 ed inizierà per le ore 21:00. Nonostante l’evento sia già da tempo sold-out, cresce ora la possibilità di trovare nuovi biglietti disponibili a causa dell’aumentato numero di fan che, scopertisi positivi a poche ore dallo show, si sono impegnati nella tempestiva vendita dei loro ticket a chi potrà invece prendere parte all’evento. Si continua nel frattempo a restare in attesa di una risposta dei Maneskin sul possibile rinvio dello spettacolo. Laddove la band dovesse decidere di cancellare il concerto al Circo Massimo, questo sarebbe il secondo rimando ufficiale dopo che le date del Loud Kids Tour Gets Louder 2022/2023 erano già saltate lo scorso gennaio sempre a causa della pandemia.

I MEDICI CHIEDONO AI MANESKIN DI RINVIARE CONCERTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA

Il più grande evento dell’estate di Roma arriva in concomitanza con il picco di Omicron 5, e come spiega a La Repubblica, Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, non sarebbe una buona idea fare questo concerto adesso. Il suo pensiero accomuna i camici bianchi in prima linea: “I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia, rischiamo 20mila positivi in una botta sola”, dice Marcello Pili, attivissimo medico di famiglia di Ostia.