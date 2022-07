Hailey Bieber protagonista della campagna YSL

La modella, e celebre moglie della popstar Justin Bieber (di cui ha preso il cognome, nata Baldwin e figlia dell’attore Alec), è il nuovo volto della campagna della Maison francese. La vediamo con un abito scollato sopra cui indossa una giacca di pelliccia

Hailey Bieber è la protagonista della nuova campagna di YSL. La modella, celebre moglie della popstar Justin Bieber (di cui ha preso il cognome, anche se pure il suo era assai famoso: Baldwin, figlia dell’attore Alec), è il nuovo volto della campagna della Maison francese.





25 anni, bellissima ha indossato per l’occasione un abito grigio modello jumsuit con una profonda scollatura a V. Il look è coronato da una giacca corta di pelliccia.

La prima foto della campagna è stata condivisa su Instagram dalla star poche ore fa, martedì 5 luglio. Nella didascalia, Hailey Bieber ha taggato e ringraziato il designer principale di YSL, Anthony Vaccarello, e il fotografo Gray Sorrenti, che ha girato la campagna Autunno 2022.



Potete guardare gli scatti della campagna di YSL con protagonista Hailey Bieber nel suo post, che trovate in fondo a questo articolo.

LE REAZIONI DEI FAN

Le reazioni dei fan sono state calorose almeno tanto quanto l’idea di indossare ora la pelliccia sfoggiata da Hailey, con gli attuali 38 gradi (e millemila percepiti).

I tantissimi sosenitori della modella (che ha un seguito di quasi 50 milioni di follower su Instagram) hanno condiviso tutto il proprio apprezzamento. Nonostante il caldo torrido di quest’estate, innumerevoli utenti dei social hanno dimostrato di adorare la campagna con pelliccia e atmosfere a dir poco autunnali.

Come sempre nel caso della moglie di Justin, è emerso parecchio supporto nei commenti del post .

“È un’atmosfera meravigliosa, grazie”, ha scritto un fan. “Ancora una volta, mozzafiato”, un altro. Il tone of voice è questo nella quasi totalità dei commenti.

IL RAPPORTO DI VECCHIA DATA TRA HAILEY E YSL

Hailey Bieber è da sempre una grande fan di Yves Saint Laurent.



Ha indossato i capi della Maison francese in diverse occasioni di alto profilo, inclusi i Grammy Awards 2022. In quell’occasione, la newyorkese DOC (e quindi sempre vestita in maniera impeccabile, come solo le newyorkesi e le parigine sanno fare) ha accompagnato il marito Justin Bieber, 28 anni, alla cerimonia di premiazione optando per un semplice abito sottoveste bianco. Il risultato? Sul tappeto rosso targato Las Vegas era lei la regina indiscussa per quanto riguarda lo stile.

SCELTO YSL ANCHE PER IL LOOK DEL MET GALA DI QUEST’ANNO

Ha anche indossato un look YSL all’evento Gilded Glamour del Met Gala, occasione a cui ha preso parte da sola perché il consorte era impegnato in Texas per una tappa del suo attuale tour.

Anche al Met Gala, Hailey ha scelto un abito bianco con spacco alto e dal retrogusto vintage, coronato da un boa di piume e da collant neri. Il look era un riferimento a quello indossato in precedenza da Jerry Hall in una sfilata di haute couture del brand, risalente al 2002. Sebbene la mise non fosse quindi esattamente un riferimento alla Golden Age di Hollywood (che era il tema del Met Gala di quest’anno), sia i fan sia i critici hanno apprezzato parecchio l’atmosfera degli anni 2000 offerta dalla Signora Bieber.



“Questo è Saint Laurent. Abbiamo deciso di realizzare questo bellissimo look bianco […], un riferimento al look di YSL indossato da Jerry Hall”, ha detto la modella di quel suo abito in occasione di un’intervista con Vogue. “Non lo so, ho fatto del mio meglio per essere in tema”, ha detto Hailey.



Di seguito potete guardare gli scatti della campagna di YSL con protagonista Hailey Bieber, condivisi nel suo post su Instagram.