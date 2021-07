Sangiovanni, il successo continua: è l’artista più seguito in Italia su YouTube

È ancora Sangiovanni l’artista più seguito in Italia su YouTube nell’ultima settimana: non si arresta il successo del finalista di Amici di Maria De Filippi e della sua Malibù, il singolo che lo sta facendo volare in tutte le classifiche specializzate. Sono quasi 14 milioni i click raccolti negli ultimi sette giorni. E il giovane cantautore veneto è ormai lanciatissimo, anche oltre i confini nazionali.

La sua hit-tormentone, infatti, è stata certificata disco d’oro anche in Svizzera, conquistando così un altro primato: è la prima volta in 20 anni di Amici di Maria De Filippi che un brano riesce a conquistare un disco d’oro anche aldilà dei confini nazionali.

Ma non è tutto, perché il singolo, pubblicato su Spotify meno di due mesi fa, ha superato quota 50 milioni di stream, permettendo al giovane cantante vicentino di attestare la propria media ascoltatori mensili attorno ai quattro milioni, tra gli artisti più seguiti della penisola.

A quasi due mesi dalla fine del talent musicale, Sangiovanni sembra non essersi minimamente fermato, lo testimonia anche il successo del suo primo progetto ufficiale, l’omonimo ep Sangiovanni che continua ad andare molto bene: è da settimane al primo posto Fimi come album più venduto, e nelle scorse settimane ha già raggiunto il disco di platino andando ad arricchire ulteriormente il suo palmares che, fino ad ora, conta otto dischi di platino, tra cui sette per i brani del disco e uno per l’album intero, e tre dischi d’oro, tra cui figura anche quello conquistato in Svizzera.

