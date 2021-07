Rai2, stasera torna “Una pezza di Lundini”

Stasera torna, in seconda serata su Rai2, alle 23.10, “Una pezza di Lundini”, il programma “inadeguato” condotto da Valerio Lundini.

La biologa e divulgatrice Barbara Gallavotti, il cantautore Max Pezzali e il conduttore televisivo Stefano De Martino saranno gli ospiti della puntata mentre in studio, come sempre, ci saranno anche Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki.

“Una pezza di Lundini” è, anche, un programma di riparazione e di informazione catapultato in una dimensione a volte disturbante e surreale, e ogni puntata è diversamente bella.