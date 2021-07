Quella liaison tra Carlo e Barbra Streisand

Barbra Streisand sarebbe stata a un passo dal sostituire Lady Diana, sposando il principe Carlo dopo la separazione? Incredibile ma vero. Durante un programma radiofonico dedicato ai medici, agli infermieri e ai volontari che combattono il Covid-19, “Music & Memories with HRH The Prince Of Wales”, l’erede al trono si è lasciato andare ai ricordi, stilando la sua classifica dei brani musicali più amati.

Quell’irresistibile voglia di ballare

Il principe Carlo ha mostrato un lato inedito di se stesso. Sappiamo che ama la musica, in particolare quella classica, ma nella playlist del futuro re d’Inghilterra ci sono anche delle sorprese che ci svelano episodi del suo passato. Tra le canzoni scelte, Carlo ha menzionato in particolare “Givin’ Up, Givin’In dei “The Three Degrees”, un brano del 1978 che venne cantata alla festa per il suo 30esimo compleanno, come ricorda Il Corriere.it. A proposito di questa canzone il principe ha ammesso: “Mi dava una spinta irresistibile ad alzarmi e ballare”. Un principe così scatenato, in un certo senso, fuori dall’abituale ruolo compassato da aristocratico inglese, non lo avevamo mai visto. Poi Carlo ha menzionato un’altra canzone, “Don’t Rain On My Parade”, di Barbra Streisand. A quel punto il principe, di solito riservatissimo sulla sua vita privata, forse sull’onda emotiva dei ricordi suscitati da questo brano, ha raccontato un aneddoto molto interessante che avrebbe potuto riscrivere le sorti del regno.

La liaison con Barbra Streisand

Barbra Streisand futura regina consorte d’Inghilterra? Poteva accadere, forse c’è mancato poco. La popolarissima interprete di canzoni e film immortali e il principe Carlo si incontrarono, per la prima volta, ben 47 anni fa, in California. A quel tempo il primogenito della regina Elisabetta aveva 26 anni, era un tenente di Marina e volle visitare il set di Funny Lady, dove la Streisand stava costruendo il suo mito. Carlo rimase affascinato dalla personalità dell’attrice e cantante. Ai microfoni di “Music & Memories with HRH The Prince Of Wales” ha rivelato: “…Nel 1974 ero nella Royal Navy come giovane tenente della fregata HMS Jupiter, chiamammo la base navale di San Diego, in California…quando sentii che stava girando il film nei Warner Brothers Studio…fui fortunato abbastanza da visitare il set e incontrarla”. Un incontro che lasciò il segno. A proposito della Streisand, infatti, Carlo ha aggiunto:“Non dimenticherò mai la sua singolare vitalità, l’attrazione della sua voce e le sue abilità come attrice”, aggiungendo che la Streisand è un “talento abbagliante ed effervescente”.

Insomma sembra proprio che il principe Carlo sia ancora affascinato da lei, dalla sua personalità e dal suo carisma. Non è finita qui. Secondo le indiscrezioni l’erede della Corona britannica e la star americana avrebbero avuto una liaison nel 1994, quando ormai il matrimonio di Carlo e Diana era naufragato, senza speranza di recuperare viva neanche un’amicizia. Proprio in quel frangente sarebbe tornata in auge la figura della Streisand. Persino quest’ultima ha ammesso il flirt, quando ha dichiarato: “Se mi fossi giocata bene le mie carte, sarei stata la prima principessa ebrea”.

Diciamo anche che, forse, le sarebbe stata chiesta la conversione alla Chiesa anglicana. Comunque è impossibile non chiedersi cosa sarebbe accaduto se il principe Carlo avesse dimenticato Camilla e si fosse sposato con Barbra Streisand. Quale futuro avrebbe avuto la monarchia? C’è stato un momento in cui Barbra e Carlo hanno creduto di essere innamorati l’uno dell’altra? Certo, la Storia non si fa con i “se”, ma l’aneddoto stimola la curiosità. Inoltre viene spontaneo il paragone con il principe Harry, che ha infranto ogni tabù convolando a nozze proprio con un’attrice americana nonostante, come racconta il gossip, le riserve della famiglia: il principe William avrebbe esortato il fratello ad andarci piano con Meghan Markle, mentre il principe Filippo si sarebbe spinto ben oltre, dicendo: “Le attrici si frequentano, non si sposano”. Chissà se, pronunciando questa frase, il duca di Edimburgo pensava anche al figlio Carlo e a Barbra Streisand.

Francesca Rossi, ilgiornale.it