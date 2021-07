Kaley cuoco, la star di The Big Bang Theory presenta un nuovo membro della sua famiglia!

Chi segue Kaley Cuoco sui social, oltre a conoscere le curiosità su Penny in The Big Bang Theory, sa bene quanto sia forte la passione dell’attrice per gli animali. Non desta quindi troppa sorpresa il fatto che abbia deciso di adottare, insieme al marito Karl Cook, un grosso cagnolone, già diventato la nuova ossessione della coppia.

Il nuovo arrivato si chiama Larry, ha nove anni ed è il protagonista delle foto che possiamo vedere anche in calce alla notizia.

“Quando lo sai lo sai!” scrive Kaley Cuoco nel suo post su Instagram. “Benvenuto in famiglia, Larry! È un mastino gigante di 9 anni e ne siamo ossessionati.”

Le foto raffigurano Larry nella sua nuova casa, sul divano, sul pavimento, coccolato da Kaley Cuoco e Karl Cook, in giardino e così via. Per quanto riguarda l’attrice, dopo The Big Bang Theory l’abbiamo vista anche in The Flight Attendant, in un ruolo abbastanza diverso dal precedente, per il quale ha dovuto girare anche delle scene piuttosto spinte. Nonostante questo, dodici anni nel ruolo di Penny sono difficili da dimenticare, anche per il pubblico. Abbiamo infatti scoperto nei giorni scorsi dalla stessa Kaley Cuoco che c’è una gag di The Big Bang Theory che non sopporta più, proprio perché è quella con cui l’attrice viene più spesso importunata dai fan quando la incontrano in un luogo pubblico.

