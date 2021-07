Giulia De Lellis a ruota libera: cosa è successo con Maria De Filippi a UeD

Giulia De Lellis svela su Uomini e Donne: “Ho imparato a mordermi la lingua”

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo l’esperienza di Giulia De Lellis a Love Island. L’influencer ha ammesso di aver realizzato un sogno conducendo il reality di Discovery plus e sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha fatto una serie di rivelazioni inaspettate sul suo passato. Giulia De Lellis è tornata a parlare di Uomini e Donne e ha ammesso: “È un modo alternativo di innamorarsi e di farsi conoscere. Ho anche imparato a mordermi la lingua”.

Uomini e Donne ha permesso a Giulia De Lellis nel 2016 di conoscere Andrea Damante, con il quale ha condiviso una lunga e travagliata storia d’amore, e di farsi conoscere, tanto da essere scelta per partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Giulia De Lellis ammette: “Maria De Filippi? È un riferimento tutt’ora”

Ha detto la sua anche su Maria De Filippi Giulia De Lellis che ha dichiarato: “Maria e tutto il team sono dei riferimenti per me tutt’ora”.

Grazie a Uomini e Donne e Maria De Filippi l’influencer è riuscita infatti a spiccare il volo, tanto da arrivare alla conduzione di Love Island. Sulla sua esperienza da presentatrice, Giulia De Lellis ha raccontato: “Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto, e credo si veda che mi piace”. La fidanzata di Carlo Gussalli Beretta ha ammesso di lavorare a un progetto da quattro anni, ma per scaramanzia non ha voluto svelare di cosa si tratta.

Giulia De Lellis rompe il silenzio su Gemma Galgani: “Ci sentiamo spesso”

A ogni tappa del suo percorso televisivo, Giulia De Lellis, che ha fatto una confessione su Love Island di recente, è riuscita a costruire rapporti importanti. Oltre a legare con Maria De Filippi e il team di Uomini e Donne, l’influencer continua ad essere vicina anche a Gemma Galgani, con la quale ha condotto Giortì. “Mi sento spesso con Gemma, ci siamo divertite” ha raccontato Giulia De Lellis che ha proseguito dicendo: “Ho un bellissimo ricordo”.

