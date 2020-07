Belen Rodriguez e Nina Moric insieme all’Anema e Core, l’estate del gossip è appena cominciata

Serata di follie all’Anema e Core di Capri con Belen Rodriguez e Nina Moric grandi protagoniste. Le due si dividono il palco e poi si abbracciano e si baciano a fine serata. L’estate del gossip è appena cominciata ed è già in fiamme, ridefinendo tra clamorosi colpi di scena, gli assetti e le strategie.

Dagospia le incornicia, Chi le pubblica in pagina. Non è sfuggita a nessuno la seratona di Nina Moric e Belen Rodriguez, insieme nello stesso locale, il solito “Anema e Core” di Capri. Non è un momento idilliaco per la vita privata di Belen, travolta dallo scandalo dell’estate del gossip 2020, con le voci di un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ma pare stia ritrovando benessere e prospettive insieme all’imprenditore napoletano Gian Maria Antinolfi. E nella serata di ieri, pure sembra voler pensare a divertirsi e a brillare di luce propria. Strategie in corso per rispondere al suo nuovo status di “ex di Stefano de Martino?”.

Intanto, nei video pubblicati da Dagospia e da Chi Magazine si può vedere prima un abbraccio caldo e accorato tra Nina Moric e Belen Rodriguez, successivamente le due dividono il palco per il consueto karaoke nella taverna più famosa e popolare dell’isola di Capri. Tra Belen Rodriguez e Nina Moric non correva buon sangue, considerato che la modella croata aveva sempre accusato la soubrette argentina di essere una cattiva influenza, all’epoca, per suo figlio Carlos. L’ex modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, fu anche condannata per diffamazione aggravata per aver definito proprio la Rodriguez “un viado”, espressione denigratoria per definire i transessuali sudamericani.

Una vera e propria tormenta del gossip si è abbattuta su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Made in Sud ha smentito chiaramente, così come Alessia Marcuzzi che ha pubblicato prima l’autobiografia di Woody Allen (“A proposito di niente”) e poi ha pubblicato una stories con un tritacarne, riferendosi al tritacarne del gossip. Belen Rodriguez però, proprio come fece Emma Marrone con lei, ha pubblicato una stories con una sedia citando “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. L’estate del gossip è appena cominciata ed è già in fiamme.

