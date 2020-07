Asia Argento rivela di aver avuto grandi difficoltà economiche: ‘Ho pensato di vendere casa’. Ma poi è arrivata Barbara D’Urso che…

L’attrice racconta la delusione dopo essere stata fatta fuori da ‘X Factor’

Asia Argento ha rivelato di aver trascorso non molto tempo fa un periodo economicamente molto difficile. Era arrivata a prendere in considerazione l’ipotesi si vendere la casa di Roma su cui sta ancora pagando un mutuo. Poi per fortuna le cose sono un po’ migliorate grazie anche a Barbara D’Urso. L’attrice, che oggi ha 44 anni, ha spiegato che nel 2018 fu un duro colpo l’esclusione dalla giuria di X Factor a causa delle accuse che le rivolse Jimmy Bennett (un ragazzo che dichiarò di aver subito violenza sessuale da parte di Asia quando era ancora minorenne). “In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l’ho stuprato. Anche meccanicamente è una barzelletta”, ha fatto sapere.

Perso l’ingaggio del talent show, i liquidi iniziarono a scarseggiare. “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”, ha aggiunto Asia parlando con ‘Il Fatto Quotidiano’.

Recentemente la figlia del re dell’horror italiano ha partecipato al programma ‘Pechino Express’, ma la sua permanenza nel gioco è stata interrotta poco dopo l’inizio dell’avventura in Asia a causa di un infortunio al ginocchio. “Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera (Gemma, ndr) e sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare”, ha dichiarato qualche tempo.

