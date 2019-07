Rai3, stasera torna “Ogni cosa è illuminata”

Saranno il filosofo Telmo Pievani, l’imprenditore Oscar Farinetti con il matematico Piergiorgio Odifreddi, il teologo Vito Mancuso e gli Zen Circus, alcuni tra gli ospiti della quinta e ultima puntata di Ogni cosa è illuminata, il programma condotto da Camila Raznovich, in ondaalle 21.25 su Rai3.

Storie, ospiti, documentari per incuriosire, capire meglio e riflettere. La parola chiave dell’ultima puntata sarà evoluzione: com’è cambiato l’uomo e quali conseguenze hanno determinato questi cambiamenti? Telmo Pievani, filosofo evoluzionista rispderà a questa e ad altre domande. Il tema verrà affrontato non solo dal punto di vista storico e scientifico, ma anche nel nostro modo di pensare e di rapportarci con il mondo che ci circonda. a cominciare dall’intervento del filosofo evoluzionista

Vito Mancuso che parlerà della relazione tra uomo, spirito e ragione, in relazione ai tanti stimoli che corpo spirito e mente ricevono quotidianamente da tutti i mezzi di comunicazione.

Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi confronteranno i rispettivi modi di guardare alle risorse del nostro pianeta: il primo da imprenditore e “sognatore”, il secondo da matematico “cinico”.

Ospiti musicali gli Zen Circus che, oltre ad esibirsi in studio, racconteranno delle loro città: Pisa e Livorno, da sempre divise da un dualismo esasperato che gli Zen Circus sono riusciti a placare in nome della passione per la musica.

Tra gli ospiti anche il medico chirurgo Piero Abbruzzese che racconterà del suo lavoro negli ospedali africani e Cristoforo Gorno, conduttore della serie “Cronache dalla storia” su Rai Storia, che spiegherà come la globalizzazione e il capitalismo, trovino origine nell’antichità.

A conclusione della puntata Lella Costa si esibirà in un monologo inedito che ripercorre in modo ironico e originale il tema centrale, traendo le conclusioni e portando nuovi elementi di riflessione.