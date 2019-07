Bianca Atzei ha raccontato di aver fatto conoscere il nuovo fidanzato Stefano Corti ai suoi genitori e che lui si è presentato ‘in boxer e ciabatte’

La cantante ha confermato che la storia con la ‘iena’ prosegue a gonfie vele. Lui la fa ridere, ma tra loro c’è anche tantissima passione. Poi il particolare sulle imbarazzanti presentazioni in famiglia.

Bianca Atzei ha raccontato di aver presentato il nuovo fidanzato Stefano Corti, inviato de ‘Le Iene’, ai suoi genitori, ma che lui si è presentato “in boxer e ciabatte”. L’imbarazzante incontro non avrebbe però scomposto più di tanto la madre e il padre della cantante, che conoscono il carattere sopra le righe di Stefano.

“Stefano è il mio fidanzato. Va avanti da qualche mese. C’è molta passione. Mi fa molto ridere. Per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Abbiamo chiesto ai suoi follower: ‘Deve presentarsi alla prima cena con i miei vestito elegante o in boxer e ciabatte?’. I follower hanno detto boxer e ciabatte”, ha spiegato la 32enne in un’intervista rilasciata al programma di Raiuno ‘Io e te’.

“Quale è stata la reazione dei miei genitori quando lo hanno visto vestito così? Hanno reagito bene. Sono molto moderni e giovani. Bisogna prendere la vita con leggerezza. Per fortuna lo conoscono, con il lavoro che fa. Sanno che è una persona divertente”, ha poi aggiunto.

